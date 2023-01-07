Учёные выяснили, что женщины старше 40 лет полнеют из-за загрязнённого воздуха

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7 января 2023, 15:44

Фото: pixabay.com

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что причиной излишней полноты у женщин после 40 лет является загрязнённый воздух больших городов. Об этом сообщает издание «Рravda.ru».



В исследовании участвовали 1654 американки европейского, азиатского и африканского происхождения в возрасте от 40 до 50 лет. Выяснилось, что участницы, проживающие в районах с повышенным содержанием в воздухе мелких частиц диоксида азота и озона, чаще набирали лишний вес. В среднем, уровень жира в их организме был на 1,1 килограмма выше, чем у тех, кто проживал в местности, более благополучной с точки зрения экологии. Руководитель исследования, врач-эпидемиолог Синь Вану считает, что образ жизни женщин – питание, занятие спортом – влияет на проблему лишнего веса не столь сильно.



В то же время учёные предупреждают, что переехав в более благополучный район или в сельскую местность, не стоит расслабляться и переставать беспокоиться о своём весе.



Исследователи отмечают основные факторы, способствующие появлению лишнего веса:



- нездоровое питание с большим количеством жиров и углеводов;



- недостаток физической активности, сидячий образ жизни;



- нарушение метаболизма;



- генетическая предрасположенность (если у кого-то из родителей было ожирение, то и у нас высок риск его заполучить);



- психологические проблемы («заедание» стрессов и прочее).



