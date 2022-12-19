Кто такая Писайдера из южноамериканских городских легенд

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19 декабря 2022, 13:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Южной Америке существует множество мифов. В Бразилии ходит легенда о жуткой женщине-призраке, зовущейся Писадейра. Это почти что как Ла Йорона из знаменитого фильма «Проклятье плачущей». Писадейра обычно приходит к мужчинам, которые плотно поели, а затем завалились спать. Причём с особенной страстью она использует тех, кто лёг именно на спину. В таком положении из объятий этой бестии не вырваться.

Писадейра представляет собой уродливое костлявое и худое существо. Нижние конечности у неё очень короткие, волосы – длинные и грязные, нос крючковат, глаза красные и острые зубы с налётом, прямо как у Глашатая Саурона из «Властелина Колец». На её длинных пальцах – широкие жёлтые когти. Особенно пугает зловещий смех этой сущности. Если человек слышит загадочный и жуткий смех, значит – Писадейра уже близко. Чудовище мучает свою жертву и доводит до смерти. Питается она, обычно, энергией страха.

Конечно, в реальности таковой сущности нет, но зато подобный эффект может происходить с человеком во время продолжительного сонного паралича. Так что та самая «женщина-призрак» вполне способна возникать в результате эффекта ночных кошмаров. И доводить до смерти она действительно может. Точнее не она сама, а именно кошмары, особенно если у человека очень больное и слабое сердце. Так что если вы услышали среди ночи зловещий смех и почувствовали сильный сковывающий ужас, - это, конечно, не Писадейра, но тем не менее, к врачу-неврологу обращаться рекомендуется в срочном порядке.