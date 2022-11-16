Участники боевых действий нуждаются в психологической реабилитации

Объявление частичной мобилизации показало, что многие россияне столкнулись с психологическими трудностями. Паника вылилась в поджоги военкоматов, очереди на границах в Грузию и Казахстан, а у некоторых — в нанесение физических повреждений себе и другим.
Но больше в группе риска оказалось военных, так как любые боевые действия вредят психике, а по частичной мобилизации к военным попадут ещё и более 300 тыс. гражданских, не прошедших полноценную психологическую подготовку. Поэтому психологическая реабилитация пригодится многим участникам СВО.
Чаще солдаты сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), связанным с адаптацией к высокому уровню стресса, который сложно потом вернуть в норму. ПТСР выливается в тревожность, агрессию, депрессию и другие тяжёлые психологические расстройства.
Сегодня в РФ психологической реабилитацией военных занимаются общества «Содействие» и «Опора», но со стороны Минобороны РФ поддержка невелика, так как работу психологов всё ещё принято обесценивать и считать психологические проблемы слабостью и недостатком дисциплины. Однако, американский опыт показывает, что хорошо организованная психологическая реабилитация солдат позволяет большинству без проблем адаптироваться к мирной жизни.
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