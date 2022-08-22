Диетолог Обложко заявил, что кофе не привносит в организм бодрость, а стимулирует сжигание внутренних энергетических запасов

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22 августа 2022, 07:50

кофе, https://unsplash.com/photos/Y3AqmbmtLQI

Врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко рассказал в разговоре с журналистами в понедельник, 22 августа, что кофеин ничего нового не привносит в организм, а лишь активизирует то, что там и так было.

Сергей Обложко отметил, что люди заблуждаются, думая, что кофе является источником энергии. В реальности, по словам эксперта, кофеин лишь стимулирует сжигание внутренних энергетических запасов.

Врач в беседе с Радио Sputnik заметил, что некоторые люди не понимают, как данный напиток работает и влияет на организм, вследствие чего неправильно его используют. Когда внутренних источников энергии нет, а есть усталость, но человек продолжает пить кофе, вместо бодрости он получит раздражительность и резкую утрату концентрации.