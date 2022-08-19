Диетолог считает безвредным употребление воды во время приема пищи

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19 августа 2022, 14:37

Фото: unsplash

Еду можно запивать водой безо всякого вреда для организма вопреки устоявшемуся мифу. Пить до или после приема пищи каждый решает для себя сам. Об этом сообщает ПолитЭксперту диетолог и нутрициолог Наталья Круглова.

«Жидкость очень быстро покидает желудок, она не остается надолго, поэтому не разбавляет желудочный сок. Это практически невозможно — разбавить его водой или другими напитками», — пояснила врач.

Диетолог также заявила, что данное правило сохраняется только при умеренном количестве жидкости. Стоит отметить, что запивать еду водой нельзя людям с пониженной кислотностью и при изжоге.