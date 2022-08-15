Специалисты Mayo Clinic назвали симптом рака крови

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15 августа 2022, 16:26

Фото: stockvault.net

Американские эксперты из Mayo Clinic рассказали как распознать рак крови по одному симптому, появляющемуся после горячего душа, сообщает ПолитЭксперт.



Этим симптомом является постепенно усиливающийся кожный зуд.

«Кожный зуд, усиливающийся после горячего душа, может сигнализировать о полицитемии — данный тип рака крови заставляет костный мозг вырабатывать слишком много эритроцитов», — сказали специалисты.



Помимо этого признака, у онкобольных появляются: кровотечение, резкая потеря веса без причины, появление синяков и припухлостей, сбивание дыхания и повышение потливости ночью.