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Новый штамм "Омикрон-ниндзя" охватил почти все страны

, 14:53

Новый штамм
Фото: globallookpress

Штамм "Омикрон-ниндзя" активно охватывает всё новые территории, об этом сообщают "Народные новости". На сегодняшний день вирус не добрался до Японии и России, но все же представляет угрозу для жителей этих стран.

«Я бы не впадала в иллюзию, что омикрон протекает легко. Переболевшие реально себя плохо чувствуют еще долго после такого системного заболевания», — отмечает Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация на данный момент стабильная и не требует новых ограничений, однако россиянам не стоит забывать про маски в общественных местах и транспорте.

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