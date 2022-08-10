Новый штамм

Штамм "Омикрон-ниндзя" активно охватывает всё новые территории, об этом сообщают "Народные новости". На сегодняшний день вирус не добрался до Японии и России, но все же представляет угрозу для жителей этих стран.
«Я бы не впадала в иллюзию, что омикрон протекает легко. Переболевшие реально себя плохо чувствуют еще долго после такого системного заболевания», — отмечает Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация на данный момент стабильная и не требует новых ограничений, однако россиянам не стоит забывать про маски в общественных местах и транспорте.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Китайский портал Гуаньча заявил, что Зеленский решил «распродать Украину» для собственного обогащения
Дипломат постпредства Украины при ООН Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими АЭС
Глава ЛНР Пасечник: Попасная в Донбассе практически полностью разрушена, город, вероятно, не будут восстанавливать
Захарова об отказе Жан-Пьер объяснить обыски у Трампа: пусть представитель Белого дома не комментирует обыски за рубежом
- #ЗАУГЛОМ Что такое HIMARS и с чем его едят?
- 14:31 Врач Татьяна Рутковская рассказала, что в газировке и мороженном содержится высокое содержание сахара
- 14:16 Терапевт Азамат Габуев: какао имеет высокую калорийность
- 09.08 20:18 Стресс приводит к головокружению
- 09.08 20:18 Ходьба может быть полезна не для всех
- Telegram | (Подписаться) Синоптики Gismeteo сообщили, что вторая половина августа обернётся «климатическим адом» для некоторых регионов России