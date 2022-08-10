Новый штамм

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10 августа 2022, 14:53

Фото: globallookpress

Штамм "Омикрон-ниндзя" активно охватывает всё новые территории, об этом сообщают "Народные новости". На сегодняшний день вирус не добрался до Японии и России, но все же представляет угрозу для жителей этих стран.



«Я бы не впадала в иллюзию, что омикрон протекает легко. Переболевшие реально себя плохо чувствуют еще долго после такого системного заболевания», — отмечает Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.



Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация на данный момент стабильная и не требует новых ограничений, однако россиянам не стоит забывать про маски в общественных местах и транспорте.