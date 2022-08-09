Челябинский врач Наталья Попова рассказала, как утолить жажду в жару

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9 августа 2022, 13:26 Татьяна Михайлова Источник: МК-Челябинск

Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Вместо сладких соков и лимонадов лучше отдать предпочтение чистой воде.

На Южном Урале стоит жаркая погода. Издание «МК-Челябинск» попросило врача-эндокринолога высшей квалификационной категории, врача-диетолога Наталью Попову объяснить, какими напитками можно утолить жажду в летний зной без вреда для здоровья.

Эксперт посоветовала пить простую столовую воду или минеральную без газа. К ней можно добавить лимон, лайм или мяту. Прекрасно подойдут чаи: зеленый и травяной из ромашки, мяты, мелиссы и листьев малины. Сладкие же напитки не рекомендуются. Они не только не помогают справиться с жаждой, но и создают дополнительную нагрузку на печень и почки. Поэтому врачи советую воздержаться от лимонадов и сладких соков.

Также Наталья Попова объяснила, как выбрать хорошее мороженое и в каких количествах его можно есть. Отдельно эксперт рассказала, кому замороженный десерт не рекомендуется, и чем его в этом случае можно заменить.