Врач Королева: крестоцветные овощи способствуют естественной детоксикации организма

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8 августа 2022, 10:58

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог, Маргарита Королева рассказала в беседе с радио Sputnik о продуктах, которые способствуют естественной детоксикации организма.

Врач заявила, что при злоупотреблении алкогольными напитками надо употреблять в пищу крестоцветные овощи (брокколи, капуста, шпинат и тд), в них содержится сера — она «обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона». Именно глутатион и способствует эффективной работе естественной детоксикации организма.

Также эксперт отметила, что в летнее время особенно увеличивается риск нарушений в работе ЖКТ: плохо промытый салат или испорченный шашлык могут привести к отравлению. В целях безопасности Королёва посоветовала есть лук и чеснок.

Говоря о луке и чесноке, врач упомянула о полезных веществах, содержащихся в этих продуктах.

«Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. <…> Овощи с природными антибиотиками помешают запуску ненужных процессов, погасят эти воспаления и помогут поддержать здоровье», – объяснила Маргарита Королева.