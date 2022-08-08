Врач Болибок: высокий уровень иммунитета осенью будет у успевших отдохнуть и не заболеть летом

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8 августа 2022, 10:29

девушка в парке, фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что уровень иммунитета россиян к осени будет зависеть от двух факторов: отдыха летом и болезней в этот период.

Болибок в беседе с радио Sputnik рассказал, что к осеннему периоду важно иметь крепкий иммунитет, так как именно этот сезон является опасным с точки зрения угроз здоровью — активно распространяются инфекционные заболевания.

Так, первым фактором, характеризующим иммунитет осенью, является качественный отдых летом. Врач отметил, что во время отдыха уменьшается физических стресс, соотвествующие гормоны падают — снижается риск появления хронических заболеваний, улучшается иммунитет.

Вторым фактором, указывающим на высокое сопротивление организма инфекциям, является отсутствие заболеваний в летний период.

«Летом, к сожалению, люди часто болеют кишечными инфекциями, у кого-то случаются пищевые и алкогольные отравления. Если этого удалось избежать, то иммунная система будет в хорошем состоянии, поскольку не потратила силы на борьбу с этими проблемами», — заключил Владимир Болибок.

Так, высокий уровень иммунитета осенью будет у успевших отдохнуть и не заболеть летом.