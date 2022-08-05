Врач-диетолог Круглова заявила, что мороженое и холодные напитки не стоит употреблять при проблемах с пищеварением

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5 августа 2022, 07:55 Источник: Радио Sputnik

мороженое, https://unsplash.com/photos/ghj_rjQw8GQ

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала при каких заболеваниях не стоит употреблять мороженое, сильно охлажденные салаты и закуски, а также напитки со льдом, которые особенно привлекательны в жару.

Наталья Круглова уточнила, что людям с заболеваниями пищеварительного тракта необходимо ограничить употребление холодных продуктов. В частности, речь идет о гражданах с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, заболеваниями желчного пузыря и желчекаменной болезнью. Регулярное употребление мороженого и холодных напитков при наличии проблем с пищеварением может вызывать вздутие, а также нарушение стула.

Врач в беседе с Радио Sputnik заметила, что холодная еда также может стать причиной "холодовой" головной боли.