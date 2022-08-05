Врач-диетолог Круглова заявила, что мороженое и холодные напитки не стоит употреблять при проблемах с пищеварением

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала при каких заболеваниях не стоит употреблять мороженое, сильно охлажденные салаты и закуски, а также напитки со льдом, которые особенно привлекательны в жару.
Наталья Круглова уточнила, что людям с заболеваниями пищеварительного тракта необходимо ограничить употребление холодных продуктов. В частности, речь идет о гражданах с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, заболеваниями желчного пузыря и желчекаменной болезнью. Регулярное употребление мороженого и холодных напитков при наличии проблем с пищеварением может вызывать вздутие, а также нарушение стула.
Врач в беседе с Радио Sputnik заметила, что холодная еда также может стать причиной "холодовой" головной боли.