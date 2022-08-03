За сутки в Челябинской области 207 человек заболело коронавирусом

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3 августа 2022, 09:46 Анна Семенова

Нагрузка у врачей снова выросла. Фото: ru.freepik.com

Эпидемиологи просят вспомнить про масочный режим.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, положительный ПЦР-тест за прошедшие сутки получили 207 человек, в том числе девять школьников. Выздоровело при этом 175 ковидных пациентов. Умерло два человека, один – непосредственно от коронавируса, другой от его осложнений.

На 3 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 768 человек.

В Роспотребнадзоре отмечают ухудшение экипситуации и напоминают, что не стоит забывать о мерах профилактики: соблюдать дистанцию в людных местах, пользоваться антисептиками и носить маски. Также важно вакцинироваться и ревакцинироваться, это убережет вас и ваших близких.