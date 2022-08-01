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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 188 человек

, 10:20

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 188 человек
От коронавируса спасет своевременная вакцинация. Фото: ru.freepik.com

Скончался от вируса один человек.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, положительный ПЦР-тест за прошедшие сутки получили 188 человек, в том числе семь школьников. Выздоровели за тот же период 216 человек. Скончался от коронавируса один южноуралец.

На 1 августа в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 694 человека.

Южноуральцы, заботящиеся о своем здоровье, заметили, что из госреестра лекарственных препаратов исчезла вакцина «ЭпиВакКорона». В центре «Вектор» пояснили, что связано это с техническими работами, сейчас в регистрационное досье на препарат вносятся изменения, касающиеся сроков годности. После этого вакцина вновь вернется в список.

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