Диетолог Писарева призвала не есть на завтрак хлопья и выпечку

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31 июля 2022, 08:34

еда, https://unsplash.com/photos/gVxYdKpmKmU

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в воскресенье, 31 июля, рассказала, какие продукты не следует употреблять на завтрак. Эксперт напомнила, что первый прием пищи за день должен быть полезным.

Ирина Писарева отметила, что на завтрак лучше не есть хлопья, поскольку они надолго не насыщают организм. Кроме того, не стоит употреблять выпечку с сахаром, так как дрожжевые продукты могут привести к вздутию и несварению. Фрукты лучше есть после главного приема пищи.

Диетолог в беседе с RT призвала не пить на голодный желудок соки из цитрусовых, а также кофе.