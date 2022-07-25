Врач Мелехин: неправильное употребление протеиновых батончиков может вызвать набор лишнего веса

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25 июля 2022, 08:50

Батончик, фото: digifoodstock.com/CTK, globallookpress.com

Врач Илья Мелехин рассказал о влиянии спортивного питания на организм, в том числе о протеиновых батончиках, которые могут вызвать набор лишнего веса при неправильном употреблении.

В интервью с Радио Sputnik Мелехин отметил, что употребление спортивной еды должно осуществляться человеком, который непосредственно проводит время в спортивном зале, занимается физическими нагрузками, поскольку такое питание насыщено большим количеством калорий. Если человек не слишком интенсивно занимается физическими нагрузками, то спортпит будет только во вред: увеличится объем жировых тканей, появится лишний вес.

Одним из «самых опасных» продуктов в спортивном питании врач выделяет протеиновые батончики. Дело в том, что на вид они похожи на обычные снеки, однако в их составе содержится много калорий. Опасность заключается в риске набрать лишний вес.

«Протеиновый батончик – это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи», — отметил Мелехин.

Врач отметил, что для такого продукта следует выбирать правильные моменты употребления — тогда он принесёт пользу.

К таким «моментам» эксперт относит перекус на работе, когда нет времени отлучиться на полноценный приём пищи, и занятия спортом.

«Каких-то жестких ограничений, конечно, нет, но важно сжигать калорий столько же или больше, чем вы получаете из протеинового батончика», — подытожил Илья Мелехин.