В Роспотребнадзоре порекомендовали гражданам «уязвимых групп» носить маски из-за вспышки ковида

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20 июля 2022, 13:06

Маска и доктор, Alexander Rekun/ Global Look Press

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России из уязвимых категорий с ослабленным иммунитетом носить маски в общественных местах в связи с распространением новых подвидов коронавируса омикрон-штамма.

«Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами», — сообщил регулятор в Telegram-канале ведомства.

Также чиновники поспешили напомнить о рекомендации проходить ревакцинацию от ковида каждые полгода.

Напомним, 13 июля стало известно, что эпидемиологическая ситуация в мире тревожит Всемирную организацию здравоохранения. Лишь недавно отменённый в большинстве масочный режим чиновники от медицины просят вернуть назад.