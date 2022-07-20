В Роспотребнадзоре порекомендовали гражданам «уязвимых групп» носить маски из-за вспышки ковида

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России из уязвимых категорий с ослабленным иммунитетом носить маски в общественных местах в связи с распространением новых подвидов коронавируса омикрон-штамма.
«Мы советуем не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами», — сообщил регулятор в Telegram-канале ведомства.
Также чиновники поспешили напомнить о рекомендации проходить ревакцинацию от ковида каждые полгода.
Напомним, 13 июля стало известно, что эпидемиологическая ситуация в мире тревожит Всемирную организацию здравоохранения. Лишь недавно отменённый в большинстве масочный режим чиновники от медицины просят вернуть назад.