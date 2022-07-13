Sky News: ВОЗ вновь призывает мировое сообщество нарядиться в маски

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13 июля 2022, 22:19

Маски на лицах, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Эпидемиологическая ситуация в мире тревожит Всемирную организацию здравоохранения. Лишь недавно отменённый в большинстве масочный режим чиновники от медицины просят вернуть назад. Об этом в среду, 13 июля, сообщает телеканал Sky News.

Авторы материала отметили, что ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим.

Отдельно отметим, что чиновники ВОЗ действуют в унисон с московскими властями. Буквально накануне стало известно, что Оперштаб Москвы по контролю за коронавирусом рекомендовал москвичам вновь надеть маски в закрытых помещениях.