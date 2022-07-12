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Оперштаб Москвы по контролю за коронавирусом рекомендовал москвичам вновь надеть маски в закрытых помещениях

, 19:09

Оперштаб Москвы по контролю за коронавирусом рекомендовал москвичам вновь надеть маски в закрытых помещениях
Мастер строчит маску, Alexander Rekun/ Global Look Press

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом вновь рекомендовал жителям столицы надевать маски в закрытых помещениях. Сделано это из-за роста заболеваемости инфекцией среди москвичей.

Тем не менее, даже Роспотребнадзор ковид не более опасной болезнью, чем обычное сезонное ОРЗ, которое не вызывает летальных исходов. Как известно, со 2 июля Главный государственный санитарный врач РФ приостановил действие ряда его антиковидных мер. 

Об том сообщает телеграмм-агентство «Телестрим». Однако столичным чиновникам показалось нужным с 12 июля вновь начать рекомендовать ношение масок.

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