Минздрав собирается отстранить «Круг добра» от процедуры принятия решений по закупкам лекарств

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 июля 2022, 16:26

Между Министерством здравоохранения и президентским фондом «Круг добра» началось серьёзное противостояние. Ведомство намерено исключить совет фонда из процедуры принятия решений по приобретению лекарственных препаратов. В Минздраве заявляют, что делают это для приведения процедуры закупок в соответствие с федеральным законом. При этом в фонде придерживаются обратного мнения. Исключение из экспертного совета сделает процедуру закупок скрытой.



В «Круге добра» добавили, что деньги в фонде не являются государственными, соответственно Минздрав не может их контролировать. Но министерство разработало поправки в постановление о деятельности фонда. Документ уже отправлен на изучение.



Фонд был создан в прошлом году на основе президентского указа. Цель организации состоит в обеспечении лекарствами детей с редкими заболеваниями. Деньги в фонд идут от 2% годового дохода россиян, зарабатывающих свыше 5 миллионов рублей. В прошлом году на собранные средства удалось закупить лекарственные средства для 2,1 тысячи детей. Через фонд приобретаются также незарегистрированные лекарственные препараты. В экспертный совет фонда входят 27 человек: врачи, священники, учёные. Они изучают правильность назначенного медиками лечения и потребность в лекарственном препарате. Независимая оценка обеспечивала прозрачность работы фонда. Теперь ситуация может измениться.



