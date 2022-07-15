Диетолог Залетова заявила, что добавление в пищу мяты позволяет не переедать

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15 июля 2022, 09:36 Источник: Радио Sputnik

мята, https://unsplash.com/photos/dJ4JgX5I5y8

Врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что главной причиной набора веса часто является желание получить удовольствие от еды и посоветовала добавлять в пищу одну приправу для достижения чувства насыщения.

Татьяна Залетова отметила, что в блюда или напитки можно добавлять мяту, в которой содержится эфирное масло с ментолом. Он стимулирует высвобождение эндорфина, играющего важную роль в регуляции настроения, а также отвечает за чувство насыщения.

При употреблении в пищу мяты мозг начинает "думать", что с телом произошло радостное и приятное событие, заявила диетолог в беседе с Радио Sputnik.