Диетолог Залетова заявила, что добавление в пищу мяты позволяет не переедать

Врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что главной причиной набора веса часто является желание получить удовольствие от еды и посоветовала добавлять в пищу одну приправу для достижения чувства насыщения.
Татьяна Залетова отметила, что в блюда или напитки можно добавлять мяту, в которой содержится эфирное масло с ментолом. Он стимулирует высвобождение эндорфина, играющего важную роль в регуляции настроения, а также отвечает за чувство насыщения.
При употреблении в пищу мяты мозг начинает "думать", что с телом произошло радостное и приятное событие, заявила диетолог в беседе с Радио Sputnik.