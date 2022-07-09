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Диетолог Писарева призвала не садиться на диету для избавления от приобретенных в отпуске лишних килограммов

, 11:32

Диетолог Писарева призвала не садиться на диету для избавления от приобретенных в отпуске лишних килограммов
еда, https://unsplash.com/photos/bACevEptIuA

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в рамках разговора с представителями СМИ утром в субботу, 9 июля, дала советы, как постепенно вернуться после отпуска в привычный режим питания.

Ирина Писарева отметила, что обычно после отдыха в отелях с системой "все включено" люди возвращаются домой с парой лишних килограммов. Диетолог в беседе с RT подчеркнула, что не стоит жестко ограничивать себя в питании после отпуска или голодать. Желательно постепенно входить в обычный ритм.

Эксперт посоветовала есть трижды в день, при необходимости два раза перекусывать. Нельзя отказываться от углеводов. Перед сном можно есть легкий омлет и пить кефир.

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