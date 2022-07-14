За отсутствие прививки от коронавируса могут не допустить на рабочее место

В России нередки случаи, когда отстранённые из-за отказа вакцинироваться сотрудники не могут приступить к исполнению прежних обязанностей, несмотря на то, что формально ограничения в связи с пандемией COVID-19 уже сняты.
Так, Жанна Андреева из города Ковров рассказала «Коммерсанту» о том, что Роспотребнадзор отказал одному из оборонных предприятий в допуске её и других граждан на свои рабочие места. И это в условиях, когда люди вынуждены работать сверхурочно и даже без выходных. Поэтому сложившуюся ситуацию госпожа Андреева назвала не иначе, как правовым беспределом.
Женщина пояснила, что сознательно отказалась делать прививку вследствие слабой изученности препарата. Дважды она обращалась в суд с целью оспорить приказ о своём отстранении, но всё безрезультатно. Между тем в Ковровском районе не было зафиксировано в последнее время ни одного случая заболевания коронавирусом.
В связи со сложившейся ситуацией последовало обращение в местный Роспотребнадзор. Там сослались на постановление главного санитарного врача области от 18.10.2021 года. Оно указывает, что работодатели должны обеспечить вакцинацию трудового коллектива на уровне 80%. Этот документ до сих пор не отменён.
Поэтому Жанна Андреева и ещё около 3 тысяч человек подписали петицию на Change.org с требованием к властям о соблюдении трудовых прав граждан без какой-либо дискриминации. При этом была сделана ссылка на ряд статей Конституции. На данный момент в Минтруда и Роспотребнадзоре обращение не комментируют.
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