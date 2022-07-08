В Челябинской области подросла смертность от коронавируса

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8 июля 2022, 09:30 Анна Семенова

От ковида скончалось больше южноуральцев, чем в последние дни. Фото: ru.freepik.com

За сутки скончались от болезни четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, за сутки положительный ПЦР-тест получили 89 южноуральцев, в числе которых трое школьников. В это же время победили коронавирус и выписались из поликлиник и больниц 137 человек. Было проведено 6 784 теста для пациентов с признаками ОРВИ. Увы, не радуют сегодня цифры по количеству умерших от ковида, таких жителей области сразу четыре. За последнюю неделю это довольно высокие значения, предыдущие дни фиксировались 1-2 смерти.

На 8 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 423 человека.

А в Роспотребнадзоре сообщают, что исключать подъема заболеваемости в России нельзя. Новые штаммы ВА.4 и ВА5 громко заявили о себе в мире, и постепенно «выдавливают» с арены «стелс-омикрон». Те, кто не вакцинирован и люди из группы риска больше других подвержены заражению.