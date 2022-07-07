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Врач-терапевт Асанов предупредил, что из-за употребления алкоголя уменьшается мозг

, 13:36 Источник: Общественная служба новостей

Врач-терапевт Асанов предупредил, что из-за употребления алкоголя уменьшается мозг
стакан, https://unsplash.com/photos/V1zGiNVPumM

Врач-терапевт Тимур Асанов в рамках разговора с представителями средств массовой информации в четверг, 7 июня, заявил, что регулярное употребление алкоголя может привести к уменьшению мозга.

Тимур Асанов обратил внимание на то, что безопасных доз алкоголя не существует. Врач допустил, что действительность становится привлекательнее с бокалом спиртного, однако это приводит к серьезной нагрузке на организм.

По словам Асанова, структура мозга при частом употреблении алкогольных напитков меняется, а объем данного органа уменьшается. Медик в беседе с Общественной службой новостей призвал граждан отказаться от пагубной привычки, пока она не нанесла здоровью непоправимый вред. Терапевт также напомнил, что защитная оболочка клеток мозга состоит из жиров, а спирт ее разрушает.

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