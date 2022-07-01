Врач Демин порекомендовал не брать в дорогу мясные продукты и пирожные с кремом

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1 июля 2022, 07:58 Источник: Радио Sputnik

сендвич, https://unsplash.com/photos/P9OOwlO60EU

Кандидат медицинских наук Андрей Демин в рамках разговора с журналистами в пятницу рассказал, какую еду не стоит брать в дорогу, а также дал советы, как избежать пищевого отравления в отпуске.

Врач уточнил, что чаще всего отравление наступает в результате употребления некачественных мяса, рыбы и морепродуктов, молока и молочных продуктов, соусов, а также пирожных и тортов с кремом, причем внешний вид блюд может оставаться привлекательным.

Андрей Демин в беседе с Радио Sputnik призвал при покупке еды в дорогу обращать особое внимание на срок ее годности и правильно хранить продукты.

Кроме того, необходимо запастись питьевой водой, использовать только чистые приборы и посуду, регулярно мыть руки.

Эксперт отметил, что больше доверия у него вызывают сетевые кафе на заправках, а не придорожные точки общепита. Врач также посоветовал при появлении симптомов отравления незамедлительно обращаться к врачу.