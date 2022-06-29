Диетолог Мойсенко порекомендовала употреблять в пищу одуванчик и крапиву

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29 июня 2022, 08:28 Источник: Радио Sputnik

крапива, https://unsplash.com/photos/DrYqMhk53dY

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что жители России напрасно пренебрегают некоторыми травами, которые растут у них на даче, поскольку в них содержится множество витаминов.

Римма Мойсенко подчеркнула, что смузи, салаты и супы можно делать из одуванчиков, крапивы и щавеля. По словам диетолога, эти растения благотворно влияют на работу кишечника, состояние нервной системы, а также улучшают качество крови.

Эксперт в беседе с Радио Sputnik призвала употреблять в пищу только ту зелень, которая выросла вдали от города и дорог. Желательно срывать растения только в экологически чистых районах.