Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса

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28 июня 2022, 17:39

Учёные доказали, что домашняя кошка способна заражать человека коронавирусом. Первый подобный случай зафиксирован в Таиланде. Заражённое животное чихнуло ветеринару в лицо. В итоге человек заболел. Эксперты не видят в этом повода для паники.



Кошки чаще других животных заражаются вирусами, которыми переболевают люди. Также нельзя исключать риск обратного заражения. Чтобы сделать полноценный вывод об опасности передачи вируса, необходимо зафиксировать как минимум десяток подобных случаев. В определённых ситуациях животные могут выступать только переносчиками заболевания. За рубежом владельцы домашних животных чаще тестируют их на наличие вирусов и инфекций. В Россельхознадзоре не согласились с тем, что кошки и собаки способны передавать человеку коронавирус. Пока известно о передаче ковида от кошки к кошке



Если животное действительно заразилось вирусом, его необходимо изолировать в отдельное помещение на несколько дней. Особенно важно это сделать людям пожилого возраста и имеющих хронические заболевания. Владельцам заражённого животного нужно пользоваться масками и другими защитными средствами до того момента, пока питомец не выздоровеет. К тому же важно проводить своевременное тестирование.