Южный Урал наращивает объемы плановой медицинской помощи

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

24 июня 2022, 09:24 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе стабилизируется ситуация по коронавирусу.

Вопросы здравоохранения стали одной из тем окружного совещания, которое провел полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В мероприятии участвовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем выступлении он отметил, что объем плановой медицинской помощи в регионе вырос в связи со стабилизацией ситуации по COVID-19.

Среди других вопросов, которые были рассмотрены в ходе совещания, оказались экономика и строительство. В своем докладе губернатор Алексей Текслер доложил о положительной динамике индекса промышленного производства в регионе, историческом минимуме уровня безработицы, планах по строительству жилья. В этом году в Челябинской области должно быть введено 1,8 миллиона квадратных метров. По сравнению с началом года темпы строительства немного снизились, тем не менее, регион намерен исполнить план.

По словам Алексея Текслера, на Южном Урале создана система оперативных штабов, работают горячие линии по вопросам разных сфер жизни. Власть регулярно следит за ситуацией и готова молниеносно реагировать на изменения.