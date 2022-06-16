За сутки в Челябинской области заболели ковидом 92 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

16 июня 2022, 09:40 Анна Семенова

Каждый день заражается более 90 южноуральцев. И это только те, кто обратился к врачам. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Че

И 177 справились с коронавирусной инфекцией.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки было зарегистрировано 92 новых пациентов с ковидом, в том числе заразились восемь школьников. За это же время было выписано по выздоровлению 177 человек. Два южноуральца не справились с инфекцией и скончались.

Всего на 16 июня в Челябинской области переносят COVID-19 с соответствующими анализами и под присмотром врачей 1 476 человека.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не исключает осложнения эпидемиологической ситуации. Однако точные сроки не называются. Риск создают люди, которые не прививались и не болели.