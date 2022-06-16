За сутки в Челябинской области заболели ковидом 92 человека

И 177 справились с коронавирусной инфекцией.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки было зарегистрировано 92 новых пациентов с ковидом, в том числе заразились восемь школьников. За это же время было выписано по выздоровлению 177 человек. Два южноуральца не справились с инфекцией и скончались.
Всего на 16 июня в Челябинской области переносят COVID-19 с соответствующими анализами и под присмотром врачей 1 476 человека.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что не исключает осложнения эпидемиологической ситуации. Однако точные сроки не называются. Риск создают люди, которые не прививались и не болели.