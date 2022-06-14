Больные ВИЧ и гепатитом С жалуются на нехватку лекарств

Тревогу бьют ВИЧ-инфицированные люди и страдающие гепатитом С. Общественная организация «Вместе против гепатита» обратилась в российский Минздрав.
В документе указывается, что на данный момент закуплено только 44 процента от требуемого объёма лекарств для лиц, у которых одновременно диагностированы оба заболевания. Причём, протекание недугов обычно имеет такую форму, при которой необходимые меры требуется принимать незамедлительно. Поэтому в организации констатируют, что если положение дел радикально не изменится, около 10 тысяч человек рискует остаться без нужных препаратов. Соответственно, это может повлечь необратимые изменения для здоровья.
Объединение «Вместе против гепатита» не единственное, кто бьёт тревогу. В июне с письмом к Владимиру Путина обратилась руководитель МОО «Сообщество людей, живущих с ВИЧ» Мария Онуфриева. Там были озвучены аналогичные цифры.
Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация в закупках во многом обусловлена организационными проблемами. Не исключено, что ресурсы бюджета просто не успевают за ростом числа больных в целом по стране. Тем не менее в Минздраве уверяют, что планы по приобретению лекарств на 2022 году ведомство выполнит в полном объёме. Кроме того, вскоре стартует и кампания по будущему году.
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