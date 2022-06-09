За сутки в Челябинской области заболели ковидом 95 человек

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9 июня 2022, 09:36 Анна Семенова

Прививка важна для защиты от будущих штаммов ковида. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

А в это время ВОЗ готовится к появлению еще более опасных штаммов.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе 95 человек получили подтверждение коронавирусной инфекции. В их числе восемь школьников. В это же время 56 человек победили болезнь и выписались. Два южноуральца, к сожалению, оказались бессильны перед вирусом и скончались.

На 9 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 735 человек.

А в это время гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус еще раз подчеркнул ошибочность мнения о том, что пандемия закончилась. По его словам, новый и, возможно, более опасный штамм может появиться в любой момент. А многие так и не сделали прививку, а потому беззащитны перед болезнью. В 68 государствах охват населения вакцинацией менее 40%.

За последние сутки в мире количество смертельных случаев от коронавируса выросло на 677.