В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от ковида

Теперь отдельные группы риска и люди старше 60 лет могут сами принимать решение о прививках.
Сегодня, 6 июня, главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об отмене обязательной вакцинации отдельных групп риска и лиц старше 60 лет.
Согласно документу, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди тех, кто сделал прививку, составляет более 90%.
В минздраве области подчеркнули, что добровольная вакцинация и ревакцинация продолжается. Именно прививка является единственной наиболее эффективной мерой профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В условиях пандемии ревакцинироваться необходимо каждые шесть месяцев.
Записаться на прививку можно по телефону 122 и на сайте «Госуслуги».