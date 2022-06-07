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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от ковида

, 11:42

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от ковида
Прививка теперь не будет обязательной для некоторых категорий граждан. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Теперь отдельные группы риска и люди старше 60 лет могут сами принимать решение о прививках.

Сегодня, 6 июня, главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об отмене обязательной вакцинации отдельных групп риска и лиц старше 60 лет.

Согласно документу, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди тех, кто сделал прививку, составляет более 90%.

В минздраве области подчеркнули, что добровольная вакцинация и ревакцинация продолжается. Именно прививка является единственной наиболее эффективной мерой профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В условиях пандемии ревакцинироваться необходимо каждые шесть месяцев.

Записаться на прививку можно по телефону 122 и на сайте «Госуслуги».

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