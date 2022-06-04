В Челябинске состоится масштабный фестиваль, посвященный здоровью

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4 июня 2022, 16:14 Анна Семенова

На масштабном фестивале можно проверить свое здоровье бесплатно. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Три дня подряд горожане смогут заботиться о себе: сделать флюорографию, ЭКГ или ПЦР-тест, пройти мастер-класс по скандинавской ходьбе и получить консультации врачей.

Фестиваль «День здоровья» будет проходить 8,9 и 10 июня. Он призван охватить почти все области здравоохранения. Специалисты соберутся за круглыми столами, чтобы обсудить актуальные вопросы. А простые горожане смогут получить массу полезного для себя.

8 и 9 июня на площадке возле дворца спорта «Юность» будут дежурить передвижной флюорограф-маммограф. Сделать снимок можно с 10 до 15 часов.

8,9 и 10 июня также на улице перед дворцом спорта с 9 до 12 часов будет работать мобильная станция переливания крови, с 10:00 до 18:00 можно узнать об основах оказания первой медицинской помощи. С 12:00 до 13:00 состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе от Светланы Макаревич.

В центральном фойе «Юности» на первом этаже три дня подряд будет работать центр вакцинации и взятия мазков. Сделать прививку от Covid-19 взрослые смогут с 10:00 до 16:00. ПЦР-тестирование пройти можно с 10:00 до 18:00. ВИЧ-центр, где можно анонимно провериться, сдав кровь, будет работать с 10:00 до 16:00.

Также можно будет измерить свой рост, вес, определить индекс массы тела в Центре общей диагностики. На первом этаже фойе нужно найти секцию №6. В секции №7 измерят давление и уровень насыщения крови кислородом. Секция №9 – для тех, кто хочет узнать уровень холестерина и глюкозы. Спирометрию сделают в секции №12. Часы работы 8,9 и 10 июня с 10:00 до 18:00.

В секции №13 установят аппарат анализа здоровья, где самостоятельно можно снять параметры с 10 до 18 часов. Обучиться самостоятельному осмотру молочной железы можно будет в секции №11.

Посетить центральное фойе «Юности» 8, 9 и 10 июня также можно тем, кто хочет получить консультацию узких специалистов:

С 10:00 до 14:00 часов можно сделать УЗИ щитовидной железы в секции №14

С 10:00 до 16:00 часов можно получить консультацию офтальмолога, определить внутриглазное давление (секция №2). В это же время в секции №3 будет работать портативный кардиовизор, а в секции №4 - портативный электрокардиограф кардиоджет и ЭКГ.

С 10:00 до 18:00 часов консультировать в секции №8 будет психолог, можно будет пройти тестирование. В секции №10 дерматолог ждет на осмотр родинок и папиллом, а трихолог проконсультирует по поводу заболеваний волос. В 11-й секции будет дежурить маммолог.

Также только 9 июня с 12:00 до 16:00 можно определить возраст своих сосудов. Для этого нужно обратиться в секцию №5.



