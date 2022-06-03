Кандидат медицинских наук Проценко посоветовал использовать дегтярное мыло для борьбы с акне

Кандидат медицинских наук Алексей Проценко рассказал о простом и недорогом средстве избавления от прыщей. Врач рассказал, что женщины зачастую тратят огромные деньги, пытаясь улучшить состояние кожи.
Алексей Проценко порекомендовал использовать мыло на основе березового дегтя, которое способно справиться с высыпаниями, устранить жирный блеск, ликвидировать микробы на поверхности эпидермиса и обилие кожного сала.
Кандидат медицинских наук в беседе с Общественной службой новостей уточнил, что деготь в составе данного мыла дает возможность усилить приток крови к тканям, однако применять его постоянно нельзя, чтобы не пересушить кожу. Проценко посоветовал умываться дегтярным мылом не чаще трех раз в неделю, а затем использовать увлажняющий крем.