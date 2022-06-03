За сутки в Челябинской области 102 человека заболели и пять умерло от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

3 июня 2022, 09:32 Анна Семенова

Вакцина защитит от осложнений и смерти. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Статистика держится на одном уровне, но цифры не маленькие.

Хотя больших скачков в ежедневных отчетах минздрава Челябинской области не наблюдается, цифры все равно не маленькие. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 102 человека, в том числе 11 школьников. Пятеро не справились с коронавирусом и скончались. За тот же срок выписались по выздоровлению 112 человек.

На 3 июня в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 690 человек.

По данным ВОЗ, за прошедшую неделю количество заразившихся ковидом в мире снизилось на 11%, число смертей от инфекции – на 3%. На 1 июня общее число заболевших составило 527 603 107 человек по всему миру. Умерли почти 6,3 миллиона человек.