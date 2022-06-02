Врач Асанов призвал заменить масло в салатах на лимонный сок или горчицу

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2 июня 2022, 11:38 Источник: Общественная служба новостей

салат, Vanessa Loring: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5966438/

Врач-терапевт Тимур Асанов в рамках разговора с журналистами утром в четверг, 2 июня, рассказал об опасности добавления масла в салаты, а также предоставил данные о том, чем можно его заменить.

Тимур Асанов отметил, что в растительных продуктах может содержаться до 50% жиров. В частности, растительное масло, орехи, семечки, авокадо и оливки следует употреблять с осторожностью, поскольку они могут нанести вред поджелудочной железе.

Врач в разговоре с Общественной службой новостей уточнил, что для заправки салатов вместо масла лучше использовать горчицу, лимонный сок, сметану, сухие травы или специи. Асанов уточнил, что растительный жир очень полезен для организма, однако следует контролировать его количество в рационе.