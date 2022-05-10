Доктор Мясников заявил, что для корректной работы ЖКТ следует ежедневно есть салат

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10 мая 2022, 22:26 Источник: Общественная служба новостей

салат, pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 10 мая, рассказал, что людям каждый день следует есть салат. По утверждению медика, это необходимо для нормальной работы желудка.

Александр Мясников назвал употребление салата обязательным для корректного функционирования желудочно-кишечного тракта.

Врач также подчеркнул, что большое значение имеет заправка, которая применяется в процессе приготовления данного блюда. Медик порекомендовал отказаться от соли, добавить в салат перец и сбрызнуть его лимонным соком, передает Общественная служба новостей.