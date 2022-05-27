Невролог Бранд заявил, что дрожь в руках может быть признаком нарушения функций мозжечка

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27 мая 2022, 16:28 Источник: Радио Sputnik

рука, pixabay.com

Врач-невролог Павел Бранд в беседе с журналистами в пятницу заявил, что дрожь в руках может быть вызвана разными причинами. По словам медика, иногда данный симптом является признаком опасного заболевания.

Павел Бранд подчеркнул, что иногда руки дрожат на фоне тревожной ситуации – это является нормой.

Невролог в разговоре с Радио Sputnik уточнил, что причиной тремора может быть нарушение функций разных отделов мозга, в частности, мозжечка. Дрожь в данном случае обычно усиливается при приближении руки к объекту.

Тремор также является одним из симптомов болезни Паркинсона, которая прогрессирует и поражает нервную систему. При появлении этого признака рекомендуется обратиться к врачу.