Вероятность завоза обезьяньей оспы в Россию невысока, эпидемии не будет

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27 мая 2022, 10:10

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об усилении мер санитарного контроля на границах. Она также сказала, что вакцинироваться не нужно даже медицинским работникам, поскольку вирулентность инфекции невысока, болезнь менее опасна, чем ветрянка. В то же время на Западе число выявленных случаев заражения растёт, ВОЗ обеспокоен возможностью распространения оспы обезьян в летний период.



С 7 мая в Европе заболели уже около 100 человек, в то время как за предыдущие четыре года было всего 6 случаев. Больше всего заразившихся в Великобритании, куда и была завезена инфекция из Нигерии в начале месяца. Оспа обезьян распространяется специфично: для её передачи от человека к человеку необходим тесный контакт, поэтому большинство заболевших – сексуально активные люди нетрадиционной ориентации. Вспышку заболевания европейские медики ожидают летом, в период проведения различных фестивалей и других массовых мероприятий.



Российские инфекционисты заявляют о готовности к возможному завозу инфекции в страну. НПЦ «Вектор» создал тест-систему для идентификации вируса, вакцину от него можно сделать быстро. Кроме того, отечественные эксперты говорят о преувеличении опасности обезьяньей оспы на Западе. Паника там нагнетается в политических целях, в то время как инфекция распространяется слабо, заболевание не является летальным в большинстве случаев.