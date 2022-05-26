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Трихолог Нагайцева призвала обследоваться у врача при появлении седины до тридцати лет

, 09:00

Трихолог Нагайцева призвала обследоваться у врача при появлении седины до тридцати лет
седина, pixabay.com

Трихолог, врач дерматовенеролог Юлия Нагайцева предупредила, что в случае появления седины до тридцати лет необходимо обратиться к врачу, поскольку это может свидетельствовать о дефиците витаминов.

Юлия Нагайцева отметила, что появление седины до тридцати лет зачастую говорит о скрытой нехватке железа, меди, витаминов группы B и цинка.

Трихолог в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" порекомендовала в данном случае обследоваться, чтобы скорректировать дефицит необходимых веществ. Врач заметила, что обычно эти проблемы носят наследственный характер.

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