Трихолог Нагайцева призвала обследоваться у врача при появлении седины до тридцати лет

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 мая 2022, 09:00

седина, pixabay.com

Трихолог, врач дерматовенеролог Юлия Нагайцева предупредила, что в случае появления седины до тридцати лет необходимо обратиться к врачу, поскольку это может свидетельствовать о дефиците витаминов.

Юлия Нагайцева отметила, что появление седины до тридцати лет зачастую говорит о скрытой нехватке железа, меди, витаминов группы B и цинка.

Трихолог в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" порекомендовала в данном случае обследоваться, чтобы скорректировать дефицит необходимых веществ. Врач заметила, что обычно эти проблемы носят наследственный характер.