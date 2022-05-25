Распространение оспы обезьян выгодно производителю вакцины IMVANEX®

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 мая 2022, 14:37

20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила экстренное заявление о необходимости мониторинга и координации распространения оспы обезьян. Болезнь началась в Великобритании, проникла в Германию, Францию, Испанию, добралась до США, Канады и Австралии и зафиксирована уже в 11 странах. Экстренность ВОЗ вполне понятна – данный вид оспы по течению заболевания схож с оспой натуральной, а некоторые штаммы имеют летальность до 20%, что выше летальности некоторых штаммов натуральной оспы. Передаётся он при контакте через кожу, биологические жидкости, постельное бельё, а также воздушно-капельным путём. То есть имеет пандемический потенциал.



Головной разработчик американского биооружия НИИ медицины инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID) Форт-Детрик, штат Мэриленд, давно работал с вирусом натуральной оспы и вирусом обезьяньей оспы якобы для создания вакцины. Первый вариант комбинированной вакцины ACAM2000 против этих двух вирусов им был создан ещё в 2004 году. В июле 2018 года с его же участием был создан и опробован противооспенный препарат тековиримат. В сентябре 2019 года, накануне пандемии COVIDe_SNbh19, USAMRIID протестировал новую комбинированную вакцину JYNNEOS, которая была разработана датско-германской биотехнологической фирмой Bavarian Nordic. Результаты были признаны успешными.



В этом как бы криминала нет, а на поверхности одно «благо». Но это если не знать «методов», какими лаборатории USAMRIID и вообще западных фармкомпаний разрабатывают вакцины. И самое главное – если не принимать во внимание мотивы создания противооспенных вакцин.



Крайне удивительно, но в научных грантах, оплачиваемых Пентагоном и Госдепом, во многих случаях речь идёт о так называемом «усилении функций вируса», то есть искусственном повышении у исходного штамма степени заразности и патогенности. Якобы это надо для возможного прогнозирования мутаций вирусов. При этом методы усиления основываются на синтетической биологии, то есть природа по такому пути никогда не пойдёт. У многих гражданских микробиологов это всегда вызывало и вызывает закономерный вопрос – зачем усиливать вирус по тому пути, по которому природные мутации попросту невозможны? А ответ предельно прост: как правило, изучается вопрос – а можно ли тот или иной доселе малоопасный или вообще безобидный вирус превратить в биооружие? Так вот, в USAMRIID с оспой обезьян экспериментировали все последние десятилетия, искусственно усиливая её свойства. Для опытов были искусственно заражены и погибли тысячи обезьян. Так почему нынешняя вспышка оспы обезьян среди людей вызывает удивление? Для западных фармкомпаний это большой бизнес и продолжение пандемийного «пирога», а для правительства США – это латентное использование биооружия.



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