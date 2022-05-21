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Психолог Хорс порекомендовал не расценивать панические атаки как «нечто ужасное»

, 08:28

Психолог Хорс порекомендовал не расценивать панические атаки как «нечто ужасное»
страх, pixabay.com

Клинический психолог Михаил Хорс в разговоре с журналистами утром в субботу, 21 мая, рассказал, по какой причине чаще всего возникают панические атаки, а также объяснил, как с ними справиться.

Михаил Хорс предупредил, что обычно панические атаки начинаются на фоне хронического стресса, вызванного эмоциональным или физическим переутомлением. Когда происходит подобное, необходимо разрешить себе даннное болезненное состояние, отметил специалист.

Психолог в беседе с RT подчеркнул, что не стоит оценивать паническую атаку как "нечто ужасное". Кроме того, не следует отрицать собственное право на заболевания, еще больше усиливая нагрузку на нервную систему. 

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