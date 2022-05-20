Врач гастроэнтеролог-гепатолог Аришева посоветовала для снижения аппетита употреблять две столовые ложки отрубей в день

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20 мая 2022, 10:32

отруби, pixabay.com

Врач гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Ольга Аришева в пятницу, 20 мая, заявила, что для снижения аппетита рекомендуется употреблять ежедневно две столовые ложки отрубей.

Ольга Аришева отметила, что в отрубях содержится клетчатка, которая необходима для корректного пищеварения. Кроме того, данный продукт богат витаминами группы В, Е, а также микроэлементами.

Врач в беседе с Агентством городских новостей "Москва" заметила, что отруби обязательно нужно запивать водой, чаем или йогуртом. Медик также призвала употреблять исключительно рекомендованное количество продукта – максимум 30 грамм. Лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и при индивидуальной непереносимости продукта от отрубей следует отказаться. Аришева уточнила, что ржаные отруби лучше употреблять тем, кто следит за фигурой, поскольку они менее калорийные.

Врач также призвала не отказываться от других источников клетчатки.