За сутки в Челябинской области заболели ковидом 127 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

17 мая 2022, 09:49 Анна Семенова

Коронавирус каждый день выявляется больше чем у ста южноуральцев. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе выписались по выздоровлению после перенесенной коронавирусной инфекции 124 человека. В это же время подтверждение болезни получили 127 человек с симптомами ОРВИ, в том числе 19 школьников. Всего за 24 часа ПЦР проверили 3 778 раз. Два пациента оказались бессильны перед болезнью и скончались.

На 17 мая в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 842 человека.

Чтобы обезопасить себя в случае новой волны, необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

Сделать прививку на этой неделе можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах.

Челябинск:

ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

21 и 22 мая:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

21 и 22 мая:

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

с 17 по 20 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00

21 и 22 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Чесма:

20 мая:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00

Бреды:

с 17 по 22 мая:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске: