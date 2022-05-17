За сутки в Челябинской области заболели ковидом 127 человек

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе выписались по выздоровлению после перенесенной коронавирусной инфекции 124 человека. В это же время подтверждение болезни получили 127 человек с симптомами ОРВИ, в том числе 19 школьников. Всего за 24 часа ПЦР проверили 3 778 раз. Два пациента оказались бессильны перед болезнью и скончались.
На 17 мая в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 842 человека.
Чтобы обезопасить себя в случае новой волны, необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.
Сделать прививку на этой неделе можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах.
Челябинск:
- ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
21 и 22 мая:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
21 и 22 мая:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.
Златоуст:
с 17 по 20 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00
21 и 22 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Чесма:
20 мая:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00
Бреды:
с 17 по 22 мая:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.