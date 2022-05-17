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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 127 человек

, 09:49

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 127 человек
Коронавирус каждый день выявляется больше чем у ста южноуральцев. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе выписались по выздоровлению после перенесенной коронавирусной инфекции 124 человека. В это же время подтверждение болезни получили 127 человек с симптомами ОРВИ, в том числе 19 школьников. Всего за 24 часа ПЦР проверили 3 778 раз. Два пациента оказались бессильны перед болезнью и скончались.

На 17 мая в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 842 человека.

Чтобы обезопасить себя в случае новой волны, необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

Сделать прививку на этой неделе можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах.

Челябинск:

  • ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

21 и 22 мая:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

21 и 22 мая:

  • ТРК «Слон»  с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

с 17 по 20 мая:

  • «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
  • ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00

21 и 22 мая:

  • «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
  • ТРК «Тарелка»  с 10:00 - 15:00.

Чесма:

20 мая:

  • Центральный рынок  с 10:00 - 13:00

Бреды:

с 17 по 22 мая:

  • ТРК «Магнит»  с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

  • ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
  • ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
  • ЖД Вокзал, медпункт.

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