Преступное бездействие: чиновники не обеспечили льготников ЖВЛС

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13 мая 2022, 17:39

В СК РФ заявили о завершении расследования по делу экс-директора «Центра закупок» государственного казённого учреждения здравоохранения г. Суздаля. Руководитель обвиняется в халатности согласно ст. 293 УК РФ, поскольку своевременно не заключила договора на поставку ряда препаратов. Среди них значатся средства из категории жизненно важных (ЖВЛС), а общая сумма, на которую недопоставлены лекарства, составляет 370 млн рублей.



В результате бездействия чиновницы пострадали 35 детей, инвалидов детства. Им требовался регулярный приём медикаментов, которые в регионе отсутствовали. Обвиняемая по делу вину отрицает, однако прокуратура Суздаля согласна с собранными следственным комитетом доказательствами и намеревается в ближайшее время передать дело в районный суд.



У данного разбирательства имеется недавний прецедент. Около полутора месяцев назад подобное дело разбиралось в Орловской области. Там чиновники департамента игнорировали закупки ЖВЛС, в результате чего пострадали 55 детей-инвалидов. При этом на складах области необходимые препараты и медицинские изделия имелись, однако их срок годности истёк.