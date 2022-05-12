В России могут ужесточить надзор за людьми, которые имеют проблемы с психикой

Соответствующая инициатива озвучена губернатором Ульяновской области. В частности, руководитель региона предлагает внести коррективы в Закон «О психиатрической помощи». Суть их сводится к тому, чтобы на законодательном уровне закрепить список заболеваний, чреватых опасностью для окружающих.
Причём, в перечень должны войти и недуги, при которых агрессия возможна даже теоретически. Как следствие, за проблемными гражданами должны быть установлены дополнительные меры надзора. Толчком к инициативе послужила трагедия в посёлке Вешкайма, произошедшая 26 апреля. Тогда мужчина в помещении детского сада расстрелял из ружья двоих детей и воспитательницу, а затем покончил с собой. Уже известно, что стрелявший имел проблемы с психикой.
На данный момент предложение прорабатывается в Минздраве, однако мнение по нему ещё не озвучено. Тем не менее юристы отмечают, что возможное нововведение имеет много вопросов. Например, возможность агрессивного поведения может зависеть от целого ряда факторов, включая и социальные. Поэтому не исключено и ущемление прав конкретного человека.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Замкомандира «Азова» Паламар заявил, что в Мариуполе 600 его боевиков ранены, и их становится больше
Депутат Швыткин назвал капитуляцию единственным выходом для заблокированных на «Азовстали» националистов
Верещук рассказала, что Украина договаривается с РФ об обмене раненых украинских военных с «Азовстали» на российских пленных
- #ЗАУГЛОМ Западная Украина, вскормленная молоком Сталина
- 09:53 Есть мы хотим всегда, но вкусная еда не всегда безопасна
- 11.05 21:39 Регулярные анализы крови помогают раньше выявлять онкологию
- 10.05 22:26 Доктор Мясников заявил, что для корректной работы ЖКТ следует ежедневно есть салат
- 10.05 19:25 Боль в пояснице возникает во время непривычной нагрузки на позвоночник