В России могут ужесточить надзор за людьми, которые имеют проблемы с психикой

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 мая 2022, 20:05

Соответствующая инициатива озвучена губернатором Ульяновской области. В частности, руководитель региона предлагает внести коррективы в Закон «О психиатрической помощи». Суть их сводится к тому, чтобы на законодательном уровне закрепить список заболеваний, чреватых опасностью для окружающих.



Причём, в перечень должны войти и недуги, при которых агрессия возможна даже теоретически. Как следствие, за проблемными гражданами должны быть установлены дополнительные меры надзора. Толчком к инициативе послужила трагедия в посёлке Вешкайма, произошедшая 26 апреля. Тогда мужчина в помещении детского сада расстрелял из ружья двоих детей и воспитательницу, а затем покончил с собой. Уже известно, что стрелявший имел проблемы с психикой.



На данный момент предложение прорабатывается в Минздраве, однако мнение по нему ещё не озвучено. Тем не менее юристы отмечают, что возможное нововведение имеет много вопросов. Например, возможность агрессивного поведения может зависеть от целого ряда факторов, включая и социальные. Поэтому не исключено и ущемление прав конкретного человека.