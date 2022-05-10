За сутки в Челябинской области заболел коронавирусом 151 человек

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10 мая 2022, 09:28 Анна Семенова

Штамм "Дельта" может вернуться... Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

По-прежнему более 20 случаев фиксируется среди школьников.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на ковид пришел 151 южноуральцу, в их числе 21 школьник. В это же время выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 153 человека. Двое не смогли победить коронавирус и скончались.

Всего на 10 мая в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 937 человек.

А в Роспотребнадзоре тем временем не исключают возвращение штамма «Дельта», об этом пишет сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Камиля Хафизова.

Дело в том, что изначальный штамм, поразивших огромное количество людей по всему миру и унесший множество жизней, никуда не исчез, единичные случаи в России периодически регистрируются. Иммунитет к нему мы постепенно теряем. Например, с 19 апреля по 4 мая доля дельта-штамма в нашей стране выросла с 0,5 до 2%.