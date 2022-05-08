За сутки от коронавируса скончалось пять южноуральцев

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

8 мая 2022, 10:19 Анна Семенова

Коронавирус не дремлет, соблюдайте меры предосторожности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И 159 получили подтверждение инфекции.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса. 23 человека из заболевших – школьники. В то же время был выписан по выздоровлению 161 человек. Не смогли победить болезнь и скончались пятеро южноуральцев.

Всего на 8 мая в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей и с подтвержденным анализом 1 945 человек.

Южноуральцы с интересом отнеслись к появлению новой вакцины «Конвасэл», которая, как анонсировано, защищает даже от всех подвидов «омикрона» и не вызывает аллергических реакций. Препарат был зарегистрирован 18 марта, 5 апреля было запущено массовое производство. Сегодня ТАСС сообщает, что Федеральное медико-биологическое агентство России не исключает возможность начала тестирования вакцины на пожилых старше 60 лет уже в этом году.