В Челябинской области сохраняется высокая смертность от коронавируса

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7 мая 2022, 10:13 Анна Семенова

Новые вакцины эффективны от любой мутации вируса. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Второй день подряд в сводках минздрава восемь погибших.

Специалисты прогнозируют новую волну коронавируса в конце мая. Но уже сейчас видна тенденция на увеличение количества летальных исходов. Вторые сутки подряд регистрируется восемь погибших от болезни южноуральцев. До этого каждый день умирало по этой причине 1-2 человека.

Также, по сообщению областного минздрава, 166 человек получили положительный ПЦР-тест, среди них 22 школьника. В это же время выписались из больниц, победив вирус, 388 человек.

Всего на 7 мая в регионе переносит COVID-19 под присмотром врачей 1 952 человека.

Прививаться сейчас самое время, пока заболеваемость не слишком высокая. Кстати, новый препарат «Конвасэл», по заявлению главы ФМБА Вероники Скворцовой, эффективна против любых штаммов, даже от стелс-омикрона.