В Челябинской области сохраняется высокая смертность от коронавируса

Второй день подряд в сводках минздрава восемь погибших.
Специалисты прогнозируют новую волну коронавируса в конце мая. Но уже сейчас видна тенденция на увеличение количества летальных исходов. Вторые сутки подряд регистрируется восемь погибших от болезни южноуральцев. До этого каждый день умирало по этой причине 1-2 человека.
Также, по сообщению областного минздрава, 166 человек получили положительный ПЦР-тест, среди них 22 школьника. В это же время выписались из больниц, победив вирус, 388 человек.
Всего на 7 мая в регионе переносит COVID-19 под присмотром врачей 1 952 человека.
Прививаться сейчас самое время, пока заболеваемость не слишком высокая. Кстати, новый препарат «Конвасэл», по заявлению главы ФМБА Вероники Скворцовой, эффективна против любых штаммов, даже от стелс-омикрона.