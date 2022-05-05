Где южноуральцам сделать прививку от ковида в предстоящие выходные

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5 мая 2022, 09:32 Анна Семенова

Прививка защитит от тяжелого течения болезни. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

За сутки от коварного вируса скончалось пять человек.

Хотя уровень заболеваемости в регионе довольно низкий, прививаться все-таки нужно. Не за горами новая волна, которую прочат специалисты. Кроме того, исследования показали, что переболев, например, «омикроном», вы не получаете антител от его разновидностей, и вновь можете заразиться. Прививка же защитит от серьезных последствий, и от летального исхода.

За прошедшие сутки, по данным областного минздрава, скончалось пять южноуральцев. Положительный ПЦР-тест получили 169 человек, в том числе 24 школьника. Всего на 5 мая на Южном Урале переносят COVID-19 под присмотром врачей 2 970 человек.

Вот где будут дежурить мобильные бригады:

Челябинск:

ГКБ №1, в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

7 мая:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

7 и 8 мая:

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

с 4 по 6 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.

7 и 8 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Чесма:

6 мая:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

с 4 по 8 мая:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске: