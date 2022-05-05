Где южноуральцам сделать прививку от ковида в предстоящие выходные

За сутки от коварного вируса скончалось пять человек.
Хотя уровень заболеваемости в регионе довольно низкий, прививаться все-таки нужно. Не за горами новая волна, которую прочат специалисты. Кроме того, исследования показали, что переболев, например, «омикроном», вы не получаете антител от его разновидностей, и вновь можете заразиться. Прививка же защитит от серьезных последствий, и от летального исхода.
За прошедшие сутки, по данным областного минздрава, скончалось пять южноуральцев. Положительный ПЦР-тест получили 169 человек, в том числе 24 школьника. Всего на 5 мая на Южном Урале переносят COVID-19 под присмотром врачей 2 970 человек.
Вот где будут дежурить мобильные бригады:
Челябинск:
- ГКБ №1, в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
7 мая:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
7 и 8 мая:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.
Златоуст:
с 4 по 6 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.
7 и 8 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Чесма:
6 мая:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
с 4 по 8 мая:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.